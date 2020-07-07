Гендиректора «дочки» «Газпрома» задержали в Нижнем Новгороде за взятку

https://static.news.ru/photo/ecd8fbd2-c122-11ea-a4b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Гендиректора компании «Газпромтрансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая задержали по подозрению в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В 2020 году генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» совместно с начальником управления материально-технического снабжения Константином Минихом и начальником одного из отделов незаконно получал от поставщиков материально-технических ресурсов от 1% до 3% от общей суммы договоров, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Нижегородской области.

Так, по 16-миллионному контракту с саратовской фирмой на поставку оборудования за невыплату неустойки в размере 1,236 млн рублей коррупционеры через посредника — сотрудника газотранспортной организации — вымогали и получили от поставщика электронную технику на сумму 450 тыс. рублей и деньги в сумме 200 тыс. рублей. Технику Югаю успели передать, а посредника при получении 200 тыс. рублей задержали в июне в посёлке Починки.

Миних уже заключён под стражу, ещё два фигуранта дела находятся под домашним арестом. В ходе обыска в рабочем кабинете Югая оперативники изъяли крупные суммы денег и полученную в виде взятки электронную технику. По данным «НТА-Приволжье» в кабинете нашли также дорогостоящие предметы, которые, как полагают следователи, тоже были получены в качестве взяток, в частности, телефоны марки Vertu, украшенные драгоценными камнями и металлами, общей стоимостью более 5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, группой лиц, с вымогательством взятки в крупном размере).

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» транспортирует газ потребителям 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах России.

Как писал NEWS.ru, в отношении подполковника полиции на территории Оренбургской области завели уголовное дело по подозрению во взяточничестве. Он отвечал за проведение проверок соблюдения организациями действующего законодательства в сфере частной охраны и детективной деятельности, учёт условий и порядка хранения оружия, патронов к нему и специальных средств. В сферу ответственности офицера входила лицензионно-разрешительная работа в Оренбурге, Соль-Илецком ГО, Оренбургском, Акбулакском, Беляевском, Саракташском и Переволоцком районах. Следователи в отношении полицейского проводили необходимые мероприятия, опираясь на информацию от областного управления ФСБ РФ. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).