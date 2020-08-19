ФСБ пресекла попытку похитить лидера народного ополчения Донбасса

https://static.news.ru/photo/14a1bcba-e2b3-11ea-babf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федеральная служба безопасности РФ пресекла попытку украинских спецслужб похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

<…> вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что были задержаны граждане России Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А и Долгов В. В. Организаторами являются граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ А. Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ А. Поклада, — сообщили в ЦОС.

Как ранее писал NEWS.ru, подозреваемого в участии в украинском незаконном вооружённом формировании (НВФ) «Батальон им. Н. Челебиджихана» задержали крымские правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму.