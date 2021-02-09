Фактически смертный приговор: для Виктора Ишаева запросили семь лет колонии

В Замоскворецком райсуде Москвы состоялись прения сторон по делу бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Гособвинение запросило семь лет колонии для 72-летнего экс-чиновника, а потерпевшая сторона — компания «Роснефть» — заявила гражданский иск на 23 млн рублей. Подробности — в материале NEWS.ru.

По версии следствия, бывший чиновник растратил средства компании «Роснефть», завышая арендные цены на помещения, которые снимала корпорация под своё представительство в Хабаровске. Действовал Ишаев не один, утверждают следователи, а с директором компании «Бейс» Геннадием Кондратовым, который является вторым фигурантом уголовного дела. Он якобы был исполнителем поручений Ишаева и завышал закупочную цену на аренду.

Гособвинение утверждает, что преступные планы появились у Ишаева в конце 2013 года — именно тогда ему стало известно, что представительство «Роснефти» переезжает из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск. Готовясь к задуманному, экс-чиновник получил долю в уставном капитале компании «Бейс». Она специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Начиная с 2014 года «Бейс» предоставляла в закупочную комиссию заведомо завышенные цены, по которым потом «Роснефть» арендовала помещения. Кондратов, являясь руководителем «Бейса», изначально должен был установить закупочную цену в 1500 рублей за квадратный метр. Однако позже он направил в закупочную комиссию просьбу о снижении арендной платы на 15% — 1350 рублей за квадратный метр.

В обвинении присутствует фраза о том, что «Ишаев организовал растрату, совершённую Кондратовым в пользу Ишаева», отмечается «активная роль» экс-губернатора в преступлении. Напомним, с 2013 по 2018 год он занимал пост в «Роснефти» — являлся советником президента компании Игоря Сечина по координации проектов на Дальнем Востоке. По подсчётам прокуратуры, сумма ущерба от действий Ишаева и Кондратова за этот период составила 7,5 млн рублей.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Ишаев признать вину отказался, а вот Кондратов напротив — признал себя виновным в растрате и попросил строго его не наказывать и «назначить наказание хотя бы условно».

Гособвинитель же посчитал, что оба подсудимых, несмотря на признание Кондратовым вины, заслуживают реального наказания. Он попросил суд назначить семь лет колонии и штраф в 900 тысяч рублей для Ишаева и четыре года и 500 тысяч рублей штрафа для директора представительства «Роснефти» в Хабаровске. По мнению прокурора, смягчающими обстоятельствами для экс-губернатора являются его государственные награды и хронические заболевания. При этом отягчающих обстоятельств гособвинитель не усмотрел, сказав, что активная роль в совершении преступления не может считаться таковой.

Смягчающими обстоятельствами для Кондратова стали его служебная зависимость от Ишаева и содействие раскрытию преступления. Также представитель прокуратуры отметил, что у подсудимого есть внуки, которых он обеспечивает, и попросил суд учесть это также как смягчающее обстоятельство.

Гособвинитель обратил внимание на то, что ущерб «Роснефти» возмещён Ишаевым недобровольно — ранее средства на счета компании перечислила его дочь. По этой причине перевод денег не может быть учтён, считает прокурор.

Представитель «Роснефти» Андрей Попов заявил, что поддерживает все доводы гособвинения в части наказания, и попросил взыскать с обоих подсудимых гражданский иск в 23 млн рублей.

Ранее, во время судебного следствия, потерпевшая сторона сообщила, что оценивает ущерб от действий Ишаева и Кондратова вдвое больше того, что заявила прокуратура — в 15 млн рублей.

Сам Ишаев, выступая в ходе прений, заявил, что считает предъявленное обвинение заказным и сфабрикованным. По его словам, уголовное дело против него должно было стать «началом большого дела»: во время предварительного следствия прошло 35 обысков в семи субъектах страны.

По всем местам, где были проведены обыски, ничего не нашли. В следственную группу вошли 29 человек. Меня все замучили: «Кто заказал?» А я не знаю, кто заказал, — сказал экс-чиновник, добавив, что должность в представительстве ему предложил Владимир Путин.

Он также упомянул, что в этом же здании ранее арендовал помещения «Газпром» — по цене 1770 рублей за квадратный метр, однако у компании нет никаких претензий.

Не крал, не воровал, друзей в беде не бросал. Моя совесть чиста, — заключил Ишаев и попросил суд прекратить дело.

Адвокат экс-губернатора Лариса Мове была сильно возмущена запрошенными прокурором сроками — она посчитала их слишком суровыми. По её словам, для Ишаева семь лет в колонии — фактически смертный приговор.

Это что надо было сделать, чтобы запросить такой срок? Это как надо его ненавидеть? Это из-за того, что он не признал вину? — удивлялась она.

Также адвокат прокомментировала просьбу прокурора не учитывать переведённые на счета «Роснефти» 7,5 млн рублей. По её словам, если компания считает эту компенсацию недобровольной, то деньги следовало вернуть, однако этого сделано не было. Мове напомнила, что изначально и на протяжении долгого времени её подзащитному вменяли мошенничество, и только недавно обвинение переквалифицировали на растрату.

Следствие никак не могло прийти к выводу, а что же всё-таки совершил Ишаев, — считает она.

Кроме того, адвокат обратила внимание, что в суд для допросов были вызваны более 30 свидетелей, при этом ни один из них не участвовал в составлении договоров аренды. Таким образом, говорит она, у участников процесса не было возможности задать вопросы этим людям, например, о ходе голосования.

Дмитрий Астахов/РИА Новости

Мове предполагает, что изначально Ишаеву хотели вменить «что-то более весомое».

Пытались каким-то образом обвинить Ишаева в неправильном завладении зданием. Обвинение в превышении объёма площадей тоже не предъявлялось Ишаеву, — утверждает она.

Также адвокат заметила, что несмотря на то что дело против экс-чиновника было возбуждено в марте 2019 года, «Роснефть» не торопилась расторгать договор об аренде офиса для представительства в Хабаровске. Он был расторгнут лишь в мае 2019-го — по соглашению сторон. При этом арбитражный суд постановил взыскать с компании задолженность за этот двухмесячный период.

Во время выступления в прениях защитников Кондратова произошёл небольшой казус. Адвокат Юлия Разыграева в своей речи стала делать акцент на том, что её подзащитный пребывал в стрессе, когда давал признательные показания. Судья Лариса Семёнова прервала защитника, сказав, что Кондратов во время дачи показаний в суде не упоминал ни о каком стрессе, и объявила очередной перерыв для согласования позиций. Кондратов не стал сдерживать эмоций.

Ну чего вы фигнёй занимаетесь, девочки? — сказал он, как только судья вышла из зала.

Затем события только продолжили набирать оборот. Другой адвокат Кондратова Андрей Смецкой взял слово и заявил, что его подзащитный стал жертвой оговора. Суд вновь был вынужден прервать заседание. После перерыва Кондратов сказал, что отказывается от адвоката — Смецкой остался в зале в качестве слушателя.

Выступая с последним словом, Геннадий Кондратов попросил суд о снисхождении.

Я всю жизнь честно трудился. У меня 45 лет трудового стажа. Я честно и добросовестно выполнял все поручения, которые мне давались. Прошу суд о снисхождении. Я оступился. Прошу суд назначить мне справедливое решение, — сказал он.

Приговор Виктору Ишаеву и Геннадию Кондратову огласят 16 февраля в 11:00.