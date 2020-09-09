«Я хочу потеряться»: Ефремов впервые прокомментировал приговор суда

https://static.news.ru/photo/18b0367c-f2a5-11ea-946b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет по делу о смертельном ДТП, заявил о том, что его подставил адвокат Эльман Пашаев. По его словам, он обещал одно, а в результате всё вышло иначе.

Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня «подставил» на эти 8 лет. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придёт другой адвокат, а пришёл снова он. И вот он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. <...> Это всё как-то странно. Мне кажется, это рискованно, — рассказал он обозревателю «Московского комсомольца».

Актёр признался, что первая ночь в СИЗО далась ему тяжело. Он почти не спал, потому что был ошеломлён из-за того, что произошло. Ефремов подчеркнул, что не согласен с приговором суда и намерен добиваться пересмотра. По его словам, он уже писал какое-то заявление на этот счёт в зале суда, однако его должны оформить адвокаты.

Спросите у супруги — почему ко мне не пришёл другой адвокат? Я доверяю только жене. Пашаев говорит, что это она его послала якобы. Так ли это? Связи с ней нет. Как мне узнать, что происходит? — поинтересовался артист.

По данным издания, Ефремов находится в СИЗО «Водник», где большинство камер оснащены видеонаблюдением. Его разместили в камере на восемь мест с одноярусными и двухъярусными кроватями. Ефремов спит на одноярусной. В камере есть также стол, книжная полка и телевизор.

Актёр признался, что уже получил первую передачу, однако его больше волнует приговор. Ещё находясь на воле, он изучал дела о подобных ДТП, за которые, по его словам, давали гораздо меньший срок. Ефремов отметил, что пока не может свыкнуться с мыслью о заключении.

Я хочу потеряться. Потерять сознание. <...> Мне нужно время. Дней пять, может, неделя, чтобы во всём разобраться. «Он мне сказал: „Держись, браток!“ и я держался», — процитировал артист Высоцкого.

Ефремов 8 июня устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Управляемый им автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулём которого находился 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. Второй участник аварии скончался от полученных травм в больнице.

Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании всё же сделал признательное заявление.

Обвинение просило назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, лишил права управления автомобилем на три года и обязал выплатить одному из потерпевших по делу — старшему сыну Захарова — 800 тысяч рублей.

Адвокат актёра Эльман Пашаев сообщил, что намерен обжаловать это решение, писал NEWS.ru.