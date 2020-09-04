Джигурду выдворили из студии программы «Пусть говорят»

Актёра Никиту Джигурду охрана вывела из студии телепередачи «Пусть говорят» после того, как он настойчиво пытался доказать невиновность артиста Михаила Ефремова в смертельном ДТП на Садовом Кольце.
Джигурда появился на телепередаче за несколько минут до её окончания и попытался доказать присутствующим и телезрителям, что видеоролик с места происшествия сфабрикован,
Он требовал, чтобы гости программы молчали и провозгласил себя «руководителем департамента прав, свобод и законных интересов творческого сообщества», подчеркнув, что провёл собственное независимое расследование инцидента.
При этом Джигурда уверен, что Ефремов в суде признал собственную вину исключительно в надежде на условный срок.
Ведущий телепередачи Дмитрий Борисов несколько раз безуспешно просил Джигурду покинуть студию, после чего попросил охрану его вывести.
Я тебе в лицо говорю: ты участвуешь в травле великого актёра. Я не уйду отсюда, — заявил актёр Борисову.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня. После серии неоднозначных заявлений за последние месяцы 3 сентября актёр признал свою вину в ДТП со смертельным исходом.
Как писал ранее NEWS.ru, Пресненский суд Москвы огласит приговор Ефремову 8 сентября.
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