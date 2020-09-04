Джигурду выдворили из студии программы «Пусть говорят»

https://static.news.ru/photo/4718d808-eebc-11ea-8749-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёра Никиту Джигурду охрана вывела из студии телепередачи «Пусть говорят» после того, как он настойчиво пытался доказать невиновность артиста Михаила Ефремова в смертельном ДТП на Садовом Кольце.

Джигурда появился на телепередаче за несколько минут до её окончания и попытался доказать присутствующим и телезрителям, что видеоролик с места происшествия сфабрикован, сообщает Lenta.Ru.

Он требовал, чтобы гости программы молчали и провозгласил себя «руководителем департамента прав, свобод и законных интересов творческого сообщества», подчеркнув, что провёл собственное независимое расследование инцидента.

При этом Джигурда уверен, что Ефремов в суде признал собственную вину исключительно в надежде на условный срок.

Ведущий телепередачи Дмитрий Борисов несколько раз безуспешно просил Джигурду покинуть студию, после чего попросил охрану его вывести.

Я тебе в лицо говорю: ты участвуешь в травле великого актёра. Я не уйду отсюда, — заявил актёр Борисову.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня. После серии неоднозначных заявлений за последние месяцы 3 сентября актёр признал свою вину в ДТП со смертельным исходом.

Как писал ранее NEWS.ru, Пресненский суд Москвы огласит приговор Ефремову 8 сентября.