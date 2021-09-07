«Дядя Витя»: убийца школьниц в Кузбассе вошёл к ним в доверие

Задержанный по подозрению в убийстве в Кузбассе 10-летних школьниц Насти Ф. и Ульяны Д. Виктор Пестерников сначала общался с другими детьми возле дома, где жили девочки. Мужчина старался вести себя так, чтобы дети начали ему доверять. Поэтому девочки не побоялись Пестерникова и ушли с ним в неизвестном направлении. Об этом NEWS.ru рассказала сотрудница одной из школ Киселёвска.

Он сначала мальчишек, которые рядом присутствовали, угощал. [Cоздал] психологический настрой, который у ребёнка вызывает доверие. Они играли возле дома, он подошёл и начал общаться с детьми во дворе. Он начал представляться: «Дядя Витя», — рассказала жительница города.

По её словам, Виктор Пестерников сначала общался с мальчиком, угощал его «газировкой» и сухариками. У детей сложилось впечатление, что общаться с ним безопасно, так как Пестерников ничего не просил, и никуда не звал детей.

У него уже психология человека, который знает, как это делать, который втёрся в доверие к детям. <...> Он эмоционально подготовил почву, чтобы дети ему доверились, — подчеркнула киселевчанка.

Школьницы Настя Ф. и Ульяна Д. пропали в Киселёвске 6 сентября. Их тела нашли на следующий день. Силовики задержали 41-летнего Виктора Пестерникова, который ранее был судим за насильственные действия сексуального характера и освободился в 2019 году. Пестерников признался в убийстве и изнасиловании детей и даже показал местонахождение тел, хотя сначала отрицал вину.