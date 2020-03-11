https://static.news.ru/photo/a476e278-6416-11ea-931b-fa163e074e61_660.jpg Фото: 38.mchs.gov.ru

Двое взрослых и трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области. Происшествие случилось в селе Казачинское, останки погибших обнаружили при разборе завалов.

О том, что в доме находятся пять человек, сообщила хозяйка. Причина пожара устанавливается, сообщает РИА Новости. Площадь пожара составила 144 квадратных метра, к его тушению привлекались 23 человека и восемь единиц техники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ребёнок погиб и ещё семь человек пострадали в результате возгорания двухэтажного дома в Западном районе удмуртского посёлка Игра. Утром 8 марта по неизвестной пока причине кирпичное жилое здание на 12 квартир загорелось.