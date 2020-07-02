Движение в центре Москвы перекрыли из-за упавшего дерева

https://static.news.ru/photo/f90cc2d8-bc88-11ea-91d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК/vk.com

Движение автомобилей по улице Ордынка в центре Москвы осуществляется по одной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства столицы.

Упало дерево на проезжую часть в районе дома № 30, — цитирует ТАСС заявление ЦОДД.

Как сообщают очевидцы в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК», обрушившееся дерево перекрыло как минимум две полосы движения.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность дорог с 18:10 оценивается в 9 баллов из 10 возможных. Движение затруднено практически по всему Садовому кольцу, бульварам и по большей части Третьего транспортного кольца. Скорость транспортного потока снижена на валентных магистралях, северо-западе и юго-востоке МКАД.

Ранее во время грозы 20 июня сильный ветер повалил в Москве 42 дерева. По словам заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётра Бирюкова, больше всего таких случаев было зафиксировано в Восточном и Северо-Западном административных округах. В результате этого проезжая часть Варшавского шоссе в столице оказалась подтопленной из-за сильного дождя. Движение было возможно только по левым рядам в обоих направлениях, писал NEWS.ru.