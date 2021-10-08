Две женщины и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Кургане
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:56, 10 октября 2021
Фото: 50.mchs.gov.ru
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Частный жилой дом сгорел на улице Урожайной в Кургане, погибли две женщины и двое детей, ещё один мужчина доставлен в больницу. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщает региональное СУ СКР.
В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела четырёх человек: двух женщин, 1958 и 1979 года рождения, и двух детей, 2013 и 2008 года рождения. Мужчина 1975 года рождения с места происшествия госпитализирован, — отмечается в сообщении.
Следователи выяснили, что погибшие являлись жителями сгоревшего дома. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей. По предварительным данным, пожар возник из-за неисправности печного оборудования.
Ранее стало известно, что мать и двое маленьких детей погибли в результате пожара в посёлке Сангар в Якутии. Пожар произошёл в двухэтажном доме в микрорайоне Геологов. Из дома были эвакуированы 12 человек, в одной из квартир были обнаружены женщина 1988 года рождения и двое её детей 2015 и 2020 года рождения. Они умерли по дороге в больницу.