Две женщины и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Кургане

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Пропавшую школьницу из Нижневартовска ищут в ХМАО. Девочка ушла из дома 6 октября и до сих пор не вернулась, сообщает E1.RU.

Поисками 15-летнего подростка занимается не только полиция, но и волонтёры поискового отряда «Азимут». Отмечается, что девочка поехала в направлении Екатеринбурга. Эту информацию отследили по билетам. Известно, что ранее школьница никогда...