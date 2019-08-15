https://static.news.ru/photo/ec47585a-bf37-11e9-b9a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Спасатели нашли погибшими двух иностранных туристок в горах Грузии. Обе они имели белорусское гражданство. Об этом сообщила Служба по управлению чрезвычайными ситуациями страны.

Спасатели нашли на горе Тетнульд пропавших туристов из Белоруссии. Две погибли, третья пострадала. Согласно имеющейся информации, состояние здоровья пострадавшей тяжёлое, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Сигнал о пропаже туристок поступил спасателям вечером 14 августа. В поисках задействовали вертолёт погранполиции Грузии.

Ранее News.ru писал, что альпинист из Иркутска погиб в горах Киргизии. Трагедия произошла во время спуска с пика Победы. На высоте примерно шесть тысяч метров над уровнем моря мужчина сорвался в обрыв. Сейчас тело альпиниста ищут спасатели, однако поиски осложнены плохими погодными условиями.