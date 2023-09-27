Два приморца надышались гнилой картошкой и умерли Двое мужчин во Владивостоке умерли из-за испарений гнилого картофеля в гараже

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Во Владивостоке в подвале гаража умерли двое мужчин 1992 года рождения, предположительно, из-за отравления испарениями гнилого картофеля, сообщает Следственное управление СК РФ по Приморскому краю. На телах не было обнаружено следов насильственной смерти.

Предварительно установлено, что в подвале находился гнилой картофель, от его испарений и наступила смерть людей, — рассказали в ведомстве.

По данным SHOT, мать одного из мужчин забеспокоилась, что сын не берет трубку, пришла в гараж, в котором убирались приятели, и обнаружила их без сознания. Прибывшим на место медикам спасти пострадавших не удалось.

Гнилой картофель выделяет тиолы с резким специфическим запахом, а также углекислый газ, который для обоняния не заметен. Эти пары могли скопиться в помещении и привести к летальному исходу, уточняет Telergram-канал Amur Mash.

Ранее инфекционист Юрий Венгеров предупреждал об угрозе заразиться ботулизмом. Эти бактерии могут содержаться в консервированных овощах, грибах, рыбе, мясе. Благоприятным условием для роста бактерий является низкое содержание кислорода в определенном сочетании с температурой хранения и параметрами консервации.

Ботулизм является крайне тяжелым заболеванием и до недавнего времени почти в 100% случаев заканчивался летальным исходом. Болезнь сопровождается параличом мышц и нарушением или остановкой дыхания.