Во Владивостоке в подвале гаража умерли двое мужчин 1992 года рождения, предположительно, из-за отравления испарениями гнилого картофеля, сообщает Следственное управление СК РФ по Приморскому краю. На телах не было обнаружено следов насильственной смерти.
Предварительно установлено, что в подвале находился гнилой картофель, от его испарений и наступила смерть людей, — рассказали в ведомстве.
По данным SHOT, мать одного из мужчин забеспокоилась, что сын не берет трубку, пришла в гараж, в котором убирались приятели, и обнаружила их без сознания. Прибывшим на место медикам спасти пострадавших не удалось.
Гнилой картофель выделяет тиолы с резким специфическим запахом, а также углекислый газ, который для обоняния не заметен. Эти пары могли скопиться в помещении и привести к летальному исходу, уточняет Telergram-канал Amur Mash.
Ранее инфекционист Юрий Венгеров предупреждал об угрозе заразиться ботулизмом. Эти бактерии могут содержаться в консервированных овощах, грибах, рыбе, мясе. Благоприятным условием для роста бактерий является низкое содержание кислорода в определенном сочетании с температурой хранения и параметрами консервации.
Ботулизм является крайне тяжелым заболеванием и до недавнего времени почти в 100% случаев заканчивался летальным исходом. Болезнь сопровождается параличом мышц и нарушением или остановкой дыхания.