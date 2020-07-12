Два мальчика в Татарстане подожгли бензин и получили ожоги

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Двое детей с ожогами доставлены в медсанчасть АО «Татнефть» в Альметьевске. Они подожгли разлившиеся в бане бензин и масляную смесь.

Как уточняется, спасателям о случившемся в селе Васильевка Альметьевского района сообщила мать одного из пострадавших детей. Выяснилось, что дети играли в бане и подожгли содержимое опрокинувшейся канистры, передаёт РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Татарстану.

По данным спасателей, ребёнок 2006 года рождения госпитализирован с диагнозом «термический ожог 1, 2, 3 степени, 40%, руки, ноги», этот мальчик — житель Васильевки. Его товарищ 2010 года рождения, приехавший погостить из Альметьевска, получил термический ожог 1, 2, 3 степени, 40%, у него обгорели руки, ноги и лицо.

Как писал NEWS.ru ранее, при взрыве газа в Нижнем Новгороде пострадали пять человек. По сообщению представителей пресс-службы городской администрации, мужчину и женщину с травмами доставили в медицинские учреждения. Ещё три человека получили повреждения в лёгкой форме.