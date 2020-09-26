ДТП с участием Ferrari и маршрутки произошло на северо-западе Москвы

https://static.news.ru/photo/1768b9e2-0001-11eb-b50e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Две женщины получили травмы в результате ДТП на северо-западе Москвы — Ferrari въехала в маршрутку, стоявшую на остановке, передаёт столичный департамент транспорта.

На Щукинской, 42, автомобиль Ferrari въехал в микроавтобус частного перевозчика <...>, который находился на остановке. По предварительной информации, пострадали две женщины в возрасте 60–65 лет, — пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Накануне, 26 сентября, на Симферопольском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля. В аварии погиб человек, ещё один получил повреждения. Его доставили в больницу, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ. Детали ЧП выясняются. В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности добавили, что авария произошла с участием такси.

Также два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. Авария произошла 25 сентября около 22:00 на автодороге Малгобек — Назрань. Столкнулись ВАЗ-21110 и ВАЗ-21114.

Ранее в Архангельске, как писал NEWS.ru, в ДТП погиб сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова. Он вместе с товарищем на автомобиле Toyota Land Cruiser вылетел на парковку у магазина. Машина врезалась в припаркованную фуру, ожидающую разгрузки.