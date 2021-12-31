Дом брата экс-главы Ингушетии обстреляли в новогоднюю ночь
Дом брата экс-главы республики Юнус-Бека Евкурова обстреляли неизвестные в новогоднюю ночь
Антон Соловьев
Антон Соловьев
15:51, 01 января 2022
Фото: pixabay.com
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В Сунженском районе Ингушетии было совершено нападение на дом брата бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова. Неизвестные обстреляли во время салюта частный дом, пустовавший в новогоднюю ночь. Об этом информирует издание «Известия» со ссылкой на свои источники.
Семьи в этот момент дома не было, родственники праздновали Новый год. Всего зафиксировано семь выстрелов в стену и один в стекло. Пострадавших нет, злоумышленники устанавливаются. По предварительным данным, стрелявшие скрылись на легковом автомобиле, — сообщают «Известия».
Оперативно следственная группа заявила, что мотив злоумышленников, которых не удалось задержать по горячим следам, остаётся неизвестным. Евкуровы не предоставили комментариев.
30 декабря стало известно о другом конфликте в республике, в котором фигурируют родственники высокопоставленного чиновника. Сына зампредседателя правительства Чечни Вахита Усмаева обстреляли из травматического оружия в ходе дорожного конфликта в Ингушетии. Расул Усмаев был госпитализирован с ранениями в руку и грудь. К стрелявшему приехали родственники пострадавшего, в том числе и Вахит Усмаев. Они собрали все сведения о конфликте и передали их властям Ингушетии.