Дом брата экс-главы Ингушетии обстреляли в новогоднюю ночь

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Конфликт в районе Саларьево в Новой Москве в новогоднюю ночь попал на видео. Камеры наблюдения сняли, как двое молодых людей тащат по дороге третьего, который еле стоит на ногах. Через некоторое время к ним подходят ещё три человека и начинают драку, сообщает РЕН ТВ.

Упавшего мужчину продолжают бить ногами. Следующий кадр показывает, как к данному месту подбегает ещё больше людей и всё перерастает в массовую потасовку. В результате три человека получили ранения, одного из...