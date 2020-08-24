Детсады в Хабаровске экстренно эвакуируют из-за сообщений о минировании

https://static.news.ru/photo/e52b3a96-e67d-11ea-815a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детские сады в Хабаровске, включая частные, экстренно эвакуируют из-за сообщения о заложенной бомбе. Более 13 тысяч детей из 88 государственных и 11 частных учреждений размещают по близлежащим организациям, их родителей оповещают по телефону.

Сообщение о минировании поступило в Единую диспетчерскую службу региона. Отправитель не сообщил, в каком именно детсаду заложена бомба, поэтому эвакуацию проводят во всех садиках, пишет ТАСС.

Подобные сообщения поступают в Хабаровске уже не в первый раз, раньше все они оказывались ложными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что все станции московского метро проверят из-за анонимного сообщения о минировании. Оно поступило на электронную почту метрополитена.