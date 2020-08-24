Детсады в Хабаровске экстренно эвакуируют из-за сообщений о минировании

Детские сады в Хабаровске, включая частные, экстренно эвакуируют из-за сообщения о заложенной бомбе. Более 13 тысяч детей из 88 государственных и 11 частных учреждений размещают по близлежащим организациям, их родителей оповещают по телефону.
Сообщение о минировании поступило в Единую диспетчерскую службу региона. Отправитель не сообщил, в каком именно детсаду заложена бомба, поэтому эвакуацию проводят во всех садиках,
Подобные сообщения поступают в Хабаровске уже не в первый раз, раньше все они оказывались ложными.
Ранее NEWS.ru сообщал, что все станции московского метро проверят из-за анонимного сообщения о минировании. Оно поступило на электронную почту метрополитена.
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