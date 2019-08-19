https://static.news.ru/photo/69d8740a-c27d-11e9-a201-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Удмуртская полиция задержала троих 12-летних школьников по факту вандализма на кладбище. Они повалили и повредили кресты и плиты 14 надгробий на погосте в Воткинске.

Мальчики задержаны, проводится проверка, после процессуального решения полиция будет просить суд поместить всех троих подростков в центр несовершеннолетних правонарушителей, — сообщает УМВД по региону.

Все школьники из неблагополучных семей. Двое из них ранее уже попадали в поле зрение полицейских.

Ранее неизвестные повредили крест, установленный на могиле погибшего в Донбассе военного. Инцидент произошёл в украинском городе Сумы, писал News.ru.