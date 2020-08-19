Дело об аргентинском кокаине рассмотрят заново

Солнцевский районный суд передал уголовное дело о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны в Дорогомиловский суд Москвы. Процесс по нему будет начат с самого начала.
Об этом
Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело в ноябре 2017 года. В феврале 2018 года МИД России сообщил о совместной операции «Двенадцать королев» российских и аргентинских силовиков по пресечению поставки крупной партии наркотиков в Европу. В одном из зданий посольства РФ в Аргентине была найдена партия кокаина весом 362 кг. Позже выяснилось, что она принадлежит бывшему завхозу и сантехнику дипмиссии али Абянову, который уже завершил командировку к тому времени. В 2017 году он и ещё двое фигурантов дела, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, были задержаны в России, а в Германии — предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук. Им были предъявлены обвинения в покушении на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы. Вину никто из них так и не признал. В апреле 2019 года следствие было завершено.
Как заявил адвокат одного из подсудимых Александр Костанянц, территория подсудности — база российского внешнеполитического ведомства, которая относится к Дорогомиловскому суду.
На протяжении 9 месяцев мы настаивали на изменении подсудности и передаче дела в другой суд, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники петербургской полиции пресекли контрабанду более 25 килограммов кокаина. Наркотик был обнаружен ими на судне, пришедшем из Бельгии.
Добавьте наши новости в избранные источники