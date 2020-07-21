Мужчину будут судить за нападение на полицейских в аэропорту Домодедово

Житель Ставропольского края предстанет перед судом за то, что ударил кулаком по лицам двух полицейских в московском аэропорту Домодедово.
Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Согласно версии следствия, 21 мая мужчина находился в аэропорту в состоянии опьянения. К нему подошли двое полицейских. В ответ на их требования он ударил каждого полицейского кулаком в лицо.
Свою вину дебошир признал.
Уголовное дело направлено в Домодедовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.
Нарушителя будут судить по статье УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что мужчина начал вести себя агрессивно в московской больнице № 17, из-за чего врачам пришлось вызвать полицию. В участке он начал биться головой о пол, а позднее скончался.
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