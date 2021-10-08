Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 17
Сергей Князев
Сергей Князев
10:30, 08 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Число пострадавших от отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 33, 17 из них скончались. Минздрав проводит обход населения, в особенности неблагополучных семей, чтобы выявить тех, кто употреблял продукцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба по ситуации с отравлением.
Как сообщили в штабе, в крови пострадавших и умерших от отравления обнаружен чистый этанол. В некоторых случаях его концентрация в организме превышает смертельную дозу в три-пять раз.
В областном Минздраве заявили, что с момента ухудшения самочувствия до летального исхода проходит около часа, поэтому сейчас врачи сосредоточены на подворовом обходе населения, особенно социально неблагополучных семей. В области работает бригада лучших наркологов и реаниматологов.
Мобилизованы все ресурсы, в том числе аппараты ИВЛ, готова к работе санавиация. Необходимо срочно выявить всех, кто употреблял подобную спиртосодержащую жидкость, чтобы спасти людей,— пояснили в ведомстве.
Ранее в Оренбургской области задержали трёх подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя, который стал причиной инцидента. В Орске обнаружен склад продукции и пункт производства и хранения нелегального алкоголя. В рамках следствия возбуждены пять уголовных дел, объединённых в одно производство.