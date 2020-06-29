Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Москве увеличилось до семи

15:10, 29 июня 2020
Фото: Агентство «Москва»

Семь человек пострадали в результате взрыва газа и пожара в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы.

По уточнённым данным, пострадали семь человек. Одна пострадавшая женщина находится в тяжёлом состоянии, — сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

Как писал NEWS.ru, 29 июня в доме на улице Проходчиков произошёл взрыв. Жильцов из здания эвакуировали. Изначально сообщалось о четырёх пострадавших. Позднее экстренные службы сообщили о травмированных и одном погибшем.

Огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 150 кв.м. По предварительным данным, на третьем этаже здания могла сдетанировать газо-воздушная смесь. В результате взрыва была повреждена межквартирная перегородка и остекление двух квартир.

Очевидцам удалось снять на видео момент взрыва в жилом доме.

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