Число пострадавших при взрыве газа в Москве увеличилось до семи

Семь человек пострадали в результате взрыва газа и пожара в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы.
По уточнённым данным, пострадали семь человек. Одна пострадавшая женщина находится в тяжёлом состоянии, — сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
Как писал NEWS.ru, 29 июня в доме на улице Проходчиков произошёл взрыв. Жильцов из здания эвакуировали. Изначально сообщалось о четырёх пострадавших. Позднее экстренные службы сообщили о травмированных и одном погибшем.
Огнеборцам удалось локализовать возгорание на площади 150 кв.м. По предварительным данным, на третьем этаже здания могла сдетанировать газо-воздушная смесь. В результате взрыва была повреждена межквартирная перегородка и остекление двух квартир.