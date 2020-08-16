Число пострадавших при пожаре под Ступино увеличилось до пяти человек

Число пострадавших при пожаре в селе Вемилово Ступинского района увеличилось до пяти человек. Ранее сообщалось, что ожоги получили женщина и двое детей.
Судьба ещё одного ребёнка, который тоже находился в доме момент происшествия, неизвестна. По уточнённым данным, пострадали двое детей и трое взрослых,
На данный момент продолжаются поиски 15-летнего ребёнка. Открытое горение частного дома ликвидировано, идёт пролив завалов. Выясняются причины пожара.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пострадавшая женщина и один ребёнок получили в пожаре 90% ожогов тела. Также обожжены руки у 16-летнего подростка. Изначально говорилось, что в доме находились шесть человек и все они были спасены.
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