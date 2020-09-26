Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 39

Количество людей, пострадавших при обрушении перехода на предприятии в подмосковном Ступине, возросло до 39.
По уточнённым данным, число пострадавших — 39 человек, — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Ранее стало известно, что причиной обрушения надземного перехода на предприятии в подмосковном городском округе Ступино могло стать превышение допустимой массы нагрузки — перегрузка моста привела к деформации крепёжных элементов.
Инцидент произошёл около девяти часов утра. При этом предприятие расположено не в деревне Сидорово, как сообщалось ранее, а около находящегося рядом посёлка Октябрьский, несмотря на то, что местное подразделение французского концерна FM Logistic называется «ФМ Ложистик Сидорово», писал NEWS.ru.