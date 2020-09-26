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Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 39

12:04, 27 сентября 2020 32
Фото: 50.mchs.gov.ru

Количество людей, пострадавших при обрушении перехода на предприятии в подмосковном Ступине, возросло до 39.

По уточнённым данным, число пострадавших — 39 человек, — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Ранее стало известно, что причиной обрушения надземного перехода на предприятии в подмосковном городском округе Ступино могло стать превышение допустимой массы нагрузки — перегрузка моста привела к деформации крепёжных элементов.

Инцидент произошёл около девяти часов утра. При этом предприятие расположено не в деревне Сидорово, как сообщалось ранее, а около находящегося рядом посёлка Октябрьский, несмотря на то, что местное подразделение французского концерна FM Logistic называется «ФМ Ложистик Сидорово», писал NEWS.ru.

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