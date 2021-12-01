Число пострадавших на шахте «Листвяжная» увеличилось до 99 человек

Количество людей, пострадавших при задымлении на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса, увеличилось до 99 человек. В больнице находятся 16 человек, один из них в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.

Взрыв метана и последующее задымление произошли на шахте 25 ноября. На момент происшествия под землёй были 285 горняков. В результате погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей, которые работали на месте ЧП. По факту происшествия ведётся расследование, возбуждены уголовные дела.

Позже выяснилось, что шахтёры не раз жаловались на опасную концентрацию метана в шахте, но их заставляли продолжать работу. Сотни нарушений после происшествия на «Листвяжной» были выявлены и на других шахтах региона.

Правительство области выплатило компенсацию семья погибших. Однако две семьи отказались брать деньги до тех пор, пока тела их родных не поднимут на поверхность.

Ранее на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где накануне произошёл взрыв, начался пожар. Возгорание зафиксировано сразу на нескольких участках.