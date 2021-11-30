На нескольких участках шахты «Листвяжная» начался пожар

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где накануне произошёл взрыв, начался пожар. Возгорание зафиксировано сразу на нескольких участках, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. По его словам, об этом свидетельствуют данные замеров по уровню химических соединений, передаёт ТАСС.

Заборы, которые производятся как из внешней среды, так и внутри шахты, свидетельствуют о том, что по крайней мере оксид углерода возрос в пять раз. Ацетилен также вырос. Рост ацетилена и углерода означает то, что в некоторых точках шахты происходит горение, — сказал он.

По словам командира кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрия Ше, в настоящее время для ликвидации подземного пожара в одном из забоев шахты ведутся бурильные работы, которые должны будут перекрыть доступ кислорода к месту пожара. Предположительно, очаг возгорания находится в подготовительном забое. Как отметил Ше, из-за наличия огня, взрывоопасной концентрации газа и кислорода взрыв может произойти в любую минуту, цитирует его издание NGS42.ru.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 29 ноября, из-за роста уровня ацетилена на шахте была приостановлена работа горноспасателей.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» произошёл утром 25 ноября 2021 года. В результате аварии погиб 51 человек — 46 шахтёров и 5 горноспасателей. Центральный райсуд Кемерово арестовал до 25 января 2022 года директора шахты Сергея Махракова. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности.