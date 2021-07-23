Число погибших в ДТП с туристическим автобусом на Кубани выросло до двух человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее сообщалось об одном погибшем и 21 пострадавшем.

Туристический автобус с 22 пассажирами, по предварительным данным, съехал в кювет в Апшеронском районе на Кубани. 21 человек был доставлен после аварии в больницу.

В настоящий момент ведомства проводят проверку. Прокуратур даст оценку причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Будет проверено техническое состояние выпущенного на линию транспортного средства.

По предварительным данным, причина — в неисправности автобуса. Судя по всему, водитель съехал с дороги из-за отказа тормозов на повороте.

Подробности уточняются.