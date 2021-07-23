На Кубани автобус съехал в кювет — один человек погиб, 19 пострадали

Туристический автобус с 22 пассажирами, по предварительным данным, съехал в кювет в Апшеронском районе на Кубани. В прокуратуре Краснодарского края ТАСС сообщили, что один человек погиб, ещё 19 пострадали.

По последним данным ГУ МВД, 21 человек доставлен в больницу после ДТП.

В настоящий момент ведомства проводят проверку. Прокуратура даст оценку причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Будет проверено техническое состояние выпущенного на линию транспортного средства.

По предварительным данным, причина — в неисправности автобуса. Судя по всему, водитель съехал с дороги из-за отказа тормозов на повороте.

Ранее сообщалось, что в Республике Тыва в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Погибли пять человек. По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего машина опрокинулась.