Число погибших от ударов молний в Индии выросло до 110 человек

За последние два дня на территории индийских штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний умерли 110 человек. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили представители департамента по борьбе со стихийными бедствиями.
Три человека в Уттар-Прадеше погибли от ударов молний в среду. В четверг на территории штата жертвами стихийного явления стали 24 местных. В Бихаре за два дня погибли 83 человека.
Кроме того, 32 человека получили повреждения от ударов молний. Все они попали в больницы с ожогами. Отмечается, что в Уттар-Прадеше госпитализированы 12 человек, а в Бихаре — 20, сообщает РИА Новости.
Трагическую ситуацию на своей официальной странице в социальной сети прокомментировал премьер-министр Индии Намендра Моди. Он выразил своё глубочайшее соболезнование в связи с гибелью людей.
Поступило трагическое известие о гибели нескольких человек в некоторых районах Уттар-Прадеша и Бихара из-за сильных дождей и молний. Правительства штатов оперативно занимаются оказанием чрезвычайной помощи, — написал премьер в Twitter.
Родственники жертв стихийного явления получат по 400 тысяч рупий. Власти штатов призывают жителей постараться как можно реже покидать дома при плохих погодных условиях.
Департамент прогнозирует, что в Уттар-Прадеше в скором времени ситуация ухудшится: грозы обрушатся на все районы штата в течение следующих нескольких дней наряду с «сильными и очень сильными осадками» в северных районах на границе с Непалом, где часто фиксируются наводнения.
В Индии и некоторых регионах Южной Азии чаще всего регистрируются смерти от ударов молний в мае и июне каждого года. По данным Национального бюро регистрации преступлений в Индии, в 2017 году в результате ударов молнии погибли 2885 человек, а в 2018 году — 2357, это последний год, по которому имеются данные. Для сравнения: в 2019 году в США было зарегистрировано 20 смертей по этой причине (по данным национальной службы погоды).
Смерти от разрядов молнии в Индии чаще регистрируются среди фермеров, которые выходят на улицу, чтобы подготовить свои поля до периода муссонных дождей.
Как писал NEWS.ru ранее, мужчина и женщина пострадали от удара молнии в московском парке «Коломенское». Очевидица рассказала, что пара попыталась укрыться от ливня под деревьями. Молния ударила рядом с гуляющими москвичами — оба упали, а женщина потеряла сознание.