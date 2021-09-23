Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти

Число погибших альпинистов, которых застигла пурга при восхождении на Эльбрус, увеличилось до пяти. Спасти удалось 14 человек из 19, сообщает РЕН ТВ.

Выживших людей доставили на поляну Азау на ратраках и передали медикам. Поиски людей велись в тяжелейших условиях на высоте более пяти тысяч метров. Порывы ветра достигали 70 м/с. В операции участвовали 69 человек и 16 единиц техники.

Спасённые люди получили обморожения и переломы рук и ног. Двоих оставшихся эвакуировали без сознания. Людей встречали сотрудники Всероссийского центра медицины катастроф» на высоте четырёх тысяч метров.

Ранее сообщалось, что гид бросил группу альпинистов на Эльбрусе и сбежал, люди просят помощи у МЧС, трое погибли. Гида встретили по дороге сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.