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Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти

03:36, 24 сентября 2021
Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти Фото с места происшествия Фото: 07.mchs.gov.ru
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Число погибших альпинистов, которых застигла пурга при восхождении на Эльбрус, увеличилось до пяти. Спасти удалось 14 человек из 19, сообщает РЕН ТВ.

Выживших людей доставили на поляну Азау на ратраках и передали медикам. Поиски людей велись в тяжелейших условиях на высоте более пяти тысяч метров. Порывы ветра достигали 70 м/с. В операции участвовали 69 человек и 16 единиц техники.

Спасённые люди получили обморожения и переломы рук и ног. Двоих оставшихся эвакуировали без сознания. Людей встречали сотрудники Всероссийского центра медицины катастроф» на высоте четырёх тысяч метров.

Ранее сообщалось, что гид бросил группу альпинистов на Эльбрусе и сбежал, люди просят помощи у МЧС, трое погибли. Гида встретили по дороге сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

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