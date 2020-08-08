Четыре человека сгорели в автомобиле под Пензой после ДТП

https://static.news.ru/photo/673a4566-da3c-11ea-8d28-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Пензенской области

Пресс-служба областного управления ГИБДД сообщила о ДТП в Спасском районе Пензенской области. В результате аварии автомобиль загорелся. Погибли двое взрослых и двое детей.

По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля «Нива-2123» под управлением водителя 1995 года рождения с автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением водителя 1981 года рождения, впоследствии произошло возгорание автомобиля «Нива». В результате водитель и пассажиры автомобиля «Нива-2123» женщина 1992, мальчики 2014 и 2018 годов рождения погибли на месте, — цитирует сообщение РИА Новости.

На данный момент по факту происшествия проводится проверка. Водителя фуры осмотрела бригада скорой помощи. Его не стали госпитализировать. Остальные детали уточняются.

Как информировал NEWS.ru, ранее в Стамбуле в результате крупного ДТП погибли пять человек и ещё 25 получили повреждения. Авария произошла на автотрассе Кузей Мармара в районе аэропорта.