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Происшествия

Четыре человека погибли в результате ДТП под Белгородом

22:22, 11 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате столкновения двух автомобилей в Белгородской области погибли четыре человека. Об этом сообщили в УМВД по региону.

По имеющимся данным, авария произошла в 19:30 мск на 651-м километре федеральной трассы «Крым» на территории Яковлевского городского округа.

В полиции сообщили, что столкнулись автомобили Ford Focus и ВАЗ 2112. В результате ДТП погибли оба водители и двое пассажиров отечественного автомобиля.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия. На месте аварии работает оперативно-следственная группа.

Ранее сообщалось о том, что в ДТП в Свердловской области погибли семь человек.

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