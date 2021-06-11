Четыре человека погибли в результате ДТП под Белгородом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Из окна 86-го этажа башни «Евразия» в «Москва-Сити» выпала девушка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

По данным собеседника агентства, инцидент произошёл в пятницу, 11 июня, около 16:55. 21-летняя девушка от полученных травм погибла. В настоящее время устанавливаются обстоятельства смерти, следователи проводят проверку. Ранее сообщалось о...