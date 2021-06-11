Четыре человека погибли в результате ДТП под Белгородом

В результате столкновения двух автомобилей в Белгородской области погибли четыре человека. Об этом сообщили в УМВД по региону.
По имеющимся данным, авария
В полиции сообщили, что столкнулись автомобили Ford Focus и ВАЗ 2112. В результате ДТП погибли оба водители и двое пассажиров отечественного автомобиля.
Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия. На месте аварии работает оперативно-следственная группа.
Ранее сообщалось о том, что в ДТП в Свердловской области погибли семь человек.