Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области

https://static.news.ru/photo/a5cdd06a-4cd6-11eb-a9cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека погибли и ещё трое госпитализированы в результате ДТП с участием минивэна и грузового автомобиля в Ростовской области. Авария произошла в ночь на 2 января в Тацинском районе.

По предварительным данным, примерно в 04:15 на 249-м километре автодороги Волгоград — Каменск автомобиль Hyundai H-1, направлявшийся из Волгограда в направлении трассы М-4 «Дон», столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком Renault Premium.

Все погибшие находились в легковом автомобиле, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ГИБДД. В числе жертв ДТП водитель и трое пассажиров — мужчина и две женщины, личность одной из которых устанавливается.

В машине также находились трое детей — мальчик 2011 года рождения и две девочки 2012 и 2009 годов рождения. Они госпитализированы в больницу Тацинского района.

Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагического происшествия.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, два человека погибли и ещё двое получили травмы в результате аварии на 20-м километре кольцевой автодороги (МКАД).