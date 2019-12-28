Четверо пострадавших после столкновения микроавтобуса и грузовика под Алуштой находятся в реанимации, сообщила глава городской администрации Галина Огнева.
По её словам, ещё четырёх человек, получивших ушибы, разместили в общей палате.
Я предупредила все службы, если кто-то из родственников приедет, чтобы помочь им в лечении или забрать домой, окажем помощь в поселении, — отметила она.
При этом Огнева не уточнила, жители каких российских регионов пострадали в аварии.
Глава администрации Алушты также рассказала, что водитель микроавтобуса мог не заметить припаркованный на дороге грузовик,
Ранее NEWS.ru писал, что ДТП произошло на автодороге Симферополь — Алушта в районе посёлка Нижняя Кутузовка. По предварительным данным, водитель микроавтобуса превысил скорость, находясь на скользкой дороге, а также не держал необходимую дистанцию.
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