Чемпионка Европы по тхэквондо внезапно умерла в Перми

В Перми без всяких видимых причин умерла 19-летняя чемпионка Европы по тхэквондо Арина Биктимирова. Девушка скончалась на глазах у родителей, прибывшая скорая не смогла ей помочь, сообщает KP.RU.

Трагедия произошла в ночь на 29 ноября. В этот день у девушки был выходной, и она решила провести его дома. По словам родителей, спортсменка на самочувствие не жаловалась, вечером легла спать, а под утро родители проснулись от хрипов дочери. Девушка внезапно потеряла сознание, прибывшие по вызову медики констатировали смерть.

Тренер спортсменки Даниил Горбунов уверяет, что Арина перед поездкой на чемпионат Европы была полностью здорова.

Мы не можем понять, что могло произойти с её здоровьем. У Арины никаких хронических заболеваний не было. Перед каждыми соревнованиями спортсменов не просто проверяют, а в буквальном смысле «просвечивают», и Арина, когда её проверяли перед поездкой на чемпионат Европы, была полностью здорова. И то, что случилось, для нас тоже шок, — рассказал наставник спортсменки.

Арина Биктимирова начала заниматься спортом в шесть лет. В 2009 году её пригласили в сборную Пермского края. Девушка училась в Пермском университете по специальности «радиофизика». Она была единственным ребёнком в семье.

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