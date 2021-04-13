Часть стены и кровля обрушились на территории ТЭЦ в Тамбове

https://static.news.ru/photo/b46671e4-7e7f-11e9-9629-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mchs__russia

На территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Тамбове произошло обрушение кровли и части стены. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным МЧС, сигнал о происшествии поступил в оперативную дежурную часть 14 апреля в 04:40. Известно, что обрушились часть стены и крыша административного здания, расположенного на проезде Энергетиков в Тамбове.

Как сообщил ТАСС первый вице-губернатор Тамбовской области Олег Иванов, из-под завалов извлекли четырёх человек.

Троих человек достали, ещё одного сейчас достаём, все живы, — сообщил собеседник агентства.

Причины происшествия устанавливаются.