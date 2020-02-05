Борт авиакомпании Pegasus Airlines, приземлившись в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле, врезался в ограждение и развалился. Об этом сообщил пользователь Twitter, который опубликовал видео ЧП.
Самолёт Pegasus Airlines приземлился в аэропорту Стамбула, разбился на три части и взорвался, — рассказал Fuat Kircaali.
[now] Pegasus Airlines plane crash lands in Istanbul airport, splits into 3 pieces and blasts into flames— Fuat KÄ±rcaali (@FuatKircaali)
@flymepegasus pic.twitter.com/XgV40ueNfR https://t.co/0Y8byrbkCz February 5, 2020
По данным министерства транспорта Турции, погибших при жесткой посадке нет,
Как писал NEWS.ru, ранее самолёт авиакомпании WestJet, который следовал из Торонто на Ямайку, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Причиной такого манёвра стала неудачная шутка.
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