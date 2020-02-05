https://static.news.ru/photo/c9eed45e-4830-11ea-b207-fa163e074e61_660.jpg Фото: İstanbul Sabiha Gökçen International Airport/facebook.com

Борт авиакомпании Pegasus Airlines, приземлившись в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле, врезался в ограждение и развалился. Об этом сообщил пользователь Twitter, который опубликовал видео ЧП.

Самолёт Pegasus Airlines приземлился в аэропорту Стамбула, разбился на три части и взорвался, — рассказал Fuat Kircaali.

[now] Pegasus Airlines plane crash lands in Istanbul airport, splits into 3 pieces and blasts into flames @flymepegasus pic.twitter.com/XgV40ueNfR https://t.co/0Y8byrbkCz — Fuat KÄ±rcaali (@FuatKircaali) February 5, 2020

По данным министерства транспорта Турции, погибших при жесткой посадке нет, информирует СNN Turk. Всего на борту находились 117 пассажиров.

Как писал NEWS.ru, ранее самолёт авиакомпании WestJet, который следовал из Торонто на Ямайку, экстренно вернулся в аэропорт вылета. Причиной такого манёвра стала неудачная шутка.