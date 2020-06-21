Более 100 детей эвакуировали из загоревшегося здания под Калининградом

https://static.news.ru/photo/a8531c64-b3a2-11ea-8613-fa163e074e61_660.jpg Фото: 39.mchs.gov.ru

В городе Зеленоградске Калининградской области загорелся центр помощи детям «Наш дом». Из здания были эвакуированы порядка 110 человек, в том числе 101 ребёнок.

Пожар возник на крыше спортзала, пристроенного к центру. Его площадь составила 150 кв.м. К настоящему времени возгорание ликвидировано, его причины устанавливаются.

В тушении огня были задействован 42 человека и восемь единиц техники. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате пожара в частном доме в Костромской области погибли двое детей - шестилетняя девочка и четырёхлетний мальчик. Родители сумели спасти ещё троих малышей. По факту происшествия проводится доследственная проверка.