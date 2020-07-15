Более 10 молний попало в Останкинскую башню за один вечер

Вечером 14 июля более 10 молний ударило в Останкинскую башню в Москве. Трансляции вещающих из здания телеканалов при этом не прерывались.
Об этом сообщила Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС),
В РТРС добавили, что в столице в среднем бывает 20-25 гроз в год. Наблюдаются ежегодно около 60-65 электрических разрядов, попадающих в башню и исходящих из неё.
14 июля в Москве выпала половина месячной нормы осадков. Коммунальные службы работали в режиме повышенной готовности.
Как писал NEWS.ru, 14 июля артист балета Государственного театра оперы и балета Якутии Василий Кириллин погиб от удара молнии. Инцидент произошёл в Чурапчинском районе республики.
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