Более 10 молний попало в Останкинскую башню за один вечер

https://static.news.ru/photo/2022c906-c69f-11ea-a15e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Топ СВАО г. Москвы/vk.com

Вечером 14 июля более 10 молний ударило в Останкинскую башню в Москве. Трансляции вещающих из здания телеканалов при этом не прерывались.

Об этом сообщила Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС), передаёт РИА Новости. Молнии попадали в башню «и исходили из её антенной части в атмосферу» в промежуток с 19:20 до 21:00 мск. Система предупреждения о грозе сработала за 16 минут до первого удара. В этот вечер Останкинская телебашня «работала как самый высокий молниеотвод» Москвы, отметили в РТРС. Объект функционировал в штатном режиме всё время, пока бушевала гроза. Никаких последствий от ударов молний нет.

В РТРС добавили, что в столице в среднем бывает 20-25 гроз в год. Наблюдаются ежегодно около 60-65 электрических разрядов, попадающих в башню и исходящих из неё.

14 июля в Москве выпала половина месячной нормы осадков. Коммунальные службы работали в режиме повышенной готовности.

Как писал NEWS.ru, 14 июля артист балета Государственного театра оперы и балета Якутии Василий Кириллин погиб от удара молнии. Инцидент произошёл в Чурапчинском районе республики.