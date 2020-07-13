Молния убила артиста балета в Якутии

https://static.news.ru/photo/a655db34-c574-11ea-a6a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Артист балета Государственного театра оперы и балета Якутии Василий Кириллин погиб от удара молнии. Инцидент произошёл в Чурапчинском районе республики.

Сразу после удара молнии артист оставался жив, он умер по дороге в больницу, сообщает издание SakhaLife.

Отмечается, что информацию о трагедии подтвердила бывший главный балетмейстер театра Мария Сайдыкулова. Она также рассказала, что Кириллина похоронят в родном Таттинском районе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стихия не на шутку разыгралась в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Только за одни сутки жертвами молнии стали 23 местных жителя, ещё 29 человек пострадали. Отмечается, что больше всего — восемь человек — убило в Аллахабаде. Также жертвами молнии стали жители Мирзапура, Бхадохи, Каусамби и Джаунпура.