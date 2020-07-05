В Индии от ударов молнии за сутки погибли более 20 человек

Стихия не на шутку разыгралась в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Только за одни сутки жертвами молнии стали 23 местных жителя, ещё 29 человек пострадали.
Об этом
Местные власти уже пообещали компенсации семьям погибших.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в США жительница города Беллингхем пожаловалась на невыносимую боль после пережитого удара молнии. 23-летняя Шелби Клоф чувствует слабость, у неё наблюдаются серьёзные проблемы со зрением. Во время удара молнии девушка находилась у себя дома. Клоф почувствовала сильный удар, когда захотела включить настольную лампу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен