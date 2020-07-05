В Индии от ударов молнии за сутки погибли более 20 человек

https://static.news.ru/photo/612472a4-be77-11ea-933b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стихия не на шутку разыгралась в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Только за одни сутки жертвами молнии стали 23 местных жителя, ещё 29 человек пострадали.

Об этом сообщает телеканал NDTV. Отмечается, что больше всего — восемь — человек убило в Аллахабаде. Также жертвами молнии стали жители Мирзапура, Бхадохи, Каусамби и Джаунпура.

Местные власти уже пообещали компенсации семьям погибших.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США жительница города Беллингхем пожаловалась на невыносимую боль после пережитого удара молнии. 23-летняя Шелби Клоф чувствует слабость, у неё наблюдаются серьёзные проблемы со зрением. Во время удара молнии девушка находилась у себя дома. Клоф почувствовала сильный удар, когда захотела включить настольную лампу.