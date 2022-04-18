Семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» найдена убитой в Москве

Telegram-канал Baza сообщает, что в Москве найдена убитой семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. Трагедия произошла в доме на Университетской улице. По предварительной версии, Аваев застрелил свою супругу и 13-летнюю дочь, а затем покончил с собой. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова подтвердила NEWS.ru эту информацию.

В квартире обнаружены тела трёх человек: мужчины, женщины и девочки. Их обнаружила родственница, которая не могла дозвониться до родных.

Возбуждено уголовное дело. Следователи-криминалисты работают на месте происшествия, — сказала Иванова.

На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

17 апреля в подмосковном городе Одинцово пенсионер застрелил спасателя, пока он и полицейские вскрывали дверь в его квартиру. Стрелок продолжил вести огонь после убийства. Ранее соседи жаловались на неадекватное поведение мужчины. По последним данным, стрелка удалось задержать.