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Происшествия

Семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» найдена убитой в Москве

Семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Аваева найдена убитой в Москве
15:45, 18 апреля 2022
Семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» найдена убитой в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Telegram-канал Baza сообщает, что в Москве найдена убитой семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. Трагедия произошла в доме на Университетской улице. По предварительной версии, Аваев застрелил свою супругу и 13-летнюю дочь, а затем покончил с собой. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова подтвердила NEWS.ru эту информацию.

В квартире обнаружены тела трёх человек: мужчины, женщины и девочки. Их обнаружила родственница, которая не могла дозвониться до родных.

Возбуждено уголовное дело. Следователи-криминалисты работают на месте происшествия, — сказала Иванова.

На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления по городу Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

17 апреля в подмосковном городе Одинцово пенсионер застрелил спасателя, пока он и полицейские вскрывали дверь в его квартиру. Стрелок продолжил вести огонь после убийства. Ранее соседи жаловались на неадекватное поведение мужчины. По последним данным, стрелка удалось задержать.

В Telegram-канале «112» рассказали о том, что пенсионер живёт один, его жена умерла много лет назад. В то же время «Интерфакс» сообщает, что его супруга скончалась недавно.

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