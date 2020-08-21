Башкирская школьница пропала без вести в Крыму

В Крыму следователи СК возбудили уголовное дело по факту исчезновения 16-летней школьницы. Она приехала на отдых из Башкирии.
По данным правоохранительных органов, девушка покинула гостевой дом города Саки 21 августа 2020 года. В нём она отдыхала вместе со своей бабушкой. На данный момент её местонахождение неизвестно. Школьницу объявили в розыск.
Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по статье убийство,
Как ранее сообщал NEWS.ru, ранее в озере возле посёлка Новая Заря в Ононском районе Забайкалья поисковый отряд обнаружил тело пропавшего 8 августа школьника.
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