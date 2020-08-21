Башкирская школьница пропала без вести в Крыму

https://static.news.ru/photo/a375f386-e4b4-11ea-acb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Крыму следователи СК возбудили уголовное дело по факту исчезновения 16-летней школьницы. Она приехала на отдых из Башкирии.

По данным правоохранительных органов, девушка покинула гостевой дом города Саки 21 августа 2020 года. В нём она отдыхала вместе со своей бабушкой. На данный момент её местонахождение неизвестно. Школьницу объявили в розыск.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по статье убийство, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал NEWS.ru, ранее в озере возле посёлка Новая Заря в Ононском районе Забайкалья поисковый отряд обнаружил тело пропавшего 8 августа школьника.