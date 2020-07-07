Автомобиль сбил беременную женщину в центре Сочи

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Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали полицейского, которого подозревают в расправе над находившимся на пенсии сотрудником Министерства внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба петербургского Следственного комитета.

Задержанный мужчина работал инспектором отдела по вопросам миграции управления МВД по Красносельскому району Петербурга. Вместе с ним задержали ещё одного подозреваемого. Им оказался местный житель 1994 года рождения. По версии...