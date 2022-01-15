Авиакомпания АЛРОСА получила сообщения о минировании самолётов

Представители авиакомпании АЛРОСА сообщили, что в субботу, 15 января, на её электронную почту поступили анонимные сообщения о том, что самолёты перевозчика в аэропортах разных городов якобы были заминированы, сообщили в пресс-службе компании. Проверки воздушных судов продолжаются, пока угроз не обнаружено.

О данном сообщении немедленно были оповещены правоохранительные органы, службы безопасности аэропортов базирования авиакомпании в РФ. Сотрудниками правоохранительных органов были обследованы все воздушные суда авиакомпании. Проверочные мероприятия выполняются, на настоящий момент угроз не обнаружено, — отметили в пресс-службе.

Аэропорты базирования авиакомпании — Мирный в Якутии и московский Домодедово.

15 января стало известно, что самолёт из Санкт-Петербурга готовится к экстренной посадке в аэропорту Самары. Причиной стало анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту воздушного судна. В аэропорт прибыли экстренные службы и сапёры.

Ранее УФСБ Свердловской области заявило, что массовые «минирования» учебных заведений в регионе были инициированы лицами из-за рубежа. Их целью было посеять панику.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить поступившие угрозы, из-за которых 12 января в Екатеринбурге пришлось эвакуировать 151 школу. Также подобные сообщения поступали в другие регионы России.