Самолёт приготовился к экстренной посадке в Самаре из-за угрозы взрыва

Самолёт из Санкт-Петербурга готовится к экстренной посадке в аэропорту Самары. Причиной стало анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту воздушного судна, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Неизвестный сообщил, что на борту самолёта Boeing 737, выполняющего рейс из Санкт-Петербурга в Самару, якобы заложено взрывное устройство, — сказал источник агентства.

В аэропорт уже прибыли экстренные службы и сапёры. Ожидается, что самолёт приземлится в 13:00 по столичному времени. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Ранее УФСБ Свердловской области заявило, что произошедшие накануне массовые «минирования» учебных заведений в регионе были инициированы лицами из-за рубежа. Их целью было посеять панику. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить поступившие угрозы, из-за которых 12 января в Екатеринбурге пришлось эвакуировать 151 школу. Также подобные сообщения поступали и в другие регионы России.