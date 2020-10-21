Апелляция на приговор Михаилу Ефремову: день второй

22 октября в 11:00 по московскому времени Мосгорсуд продолжит рассмотрение апелляции по делу Михаила Ефремова. Напомним, он был признан виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения». Поздно вечером 8 июня на Смоленской площади артист врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров от полученных травм умер в реанимации. По свидетельствам очевидцев, Ефремов был очень пьян.

Рассмотрение дела в суде началось 5 августа. Пришедшие в суд свидетели обвинения и защиты давали противоречащие друг другу показания: первые утверждали, что видели Ефремова на водительском сиденье, последние говорили, что он сидел на пассажирском. Однако на видео свидетели защиты себя узнать не смогли. Сам Ефремов в ходе слушаний своей вины не признавал, постоянно ссылаясь на то, что был очень пьян и поэтому ничего не помнит. Лишь в последнем слове актёр заявил, что признаёт свою вину, «если он действительно сделал это».

8 сентября Пресненский суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам колонии общего режима, запретил управлять транспортными средствами в течение трёх лет, а также обязал выплатить старшему сыну погибшего компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Актёра взяли под стражу в зале суда, в тот же день его привезли в СИЗО-5.

Вскоре после приговора стало известно, что Ефремов отказался от услуг своих адвокатов Елизаветы Шаргородской и Эльмана Пашаева и нанял новых. В своих апелляционных жалобах они просят изменить приговор, назначить актёру наказание, не связанное с лишением свободы, само наказание считать условным. Позже сам Ефремов подал апелляцию, в которой полностью раскаялся и признал вину.

В первый день рассмотрения апелляции, 20 октября, стало известно, что потерпевшие, которые ранее отказывались от денежной компенсации, теперь готовы её принять. Они назвали сумму — 1 млн рублей каждому. Адвокат Ефремова Пётр Хархорин заявил, что сторона защиты готова прямо в суде передать сумму в 2 млн 400 тысяч рублей потерпевшей стороне. Однако судья решил перенести заседание, в том числе для урегулирования этого вопроса.