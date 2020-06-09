Актёру Ефремову вызвали скорую психиатрическую помощь

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Трое подростков, придерживающихся анархистских взглядов, были задержаны под Красноярском. Они изготавливали бомбы, взрывали их на пустырях и стройках.

Как сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю, 14-летние подростки смотрели фильмы по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также увлекались запрещённой литературой. Несовершеннолетних задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Прохождение...