Происшествия

Актёру Ефремову вызвали скорую психиатрическую помощь

13:30, 09 июня 2020 145
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Жена актёра Михаила Ефремова отказала бригаде медиков в осмотре мужа. Когда врачи зашли к нему, актёр был в сознании, хотя родственники утверждают, что у него был обморок.

Ефремову была вызвана скора психиатрическая помощь.

Автомобиль актёра въехал в фургон Сергея Захарова на большой скорости. Михаил Ефремов находился за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В результате столкновения водитель фургона получил сильные травмы, у пострадавшего были диагностированы открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы.

Ранее NEWS.ru писал, что домой к Михаилу Ефремову, спровоцировавшему аварию в центре Москвы со смертельным исходом, приехали полицейские. Однако артист отказался выходить из квартиры. Он сослался на плохое самочувствие.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях