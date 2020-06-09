Актёру Ефремову вызвали скорую психиатрическую помощь

Жена актёра Михаила Ефремова отказала бригаде медиков в осмотре мужа. Когда врачи зашли к нему, актёр был в сознании, хотя родственники утверждают, что у него был обморок.
Ефремову была вызвана скора психиатрическая помощь.
Автомобиль актёра въехал в фургон Сергея Захарова на большой скорости. Михаил Ефремов находился за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В результате столкновения водитель фургона получил сильные травмы, у пострадавшего были диагностированы открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы.
Ранее NEWS.ru писал, что домой к Михаилу Ефремову, спровоцировавшему аварию в центре Москвы со смертельным исходом, приехали полицейские. Однако артист отказался выходить из квартиры. Он сослался на плохое самочувствие.
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