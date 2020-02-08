Стражи порядка задержали у администрации президента четырёх активистов проекта «Следуй!». Они протестовали против системы распознавания лиц.
Одна из задержанных позвонила на горячую линию проекта «ОВД-Инфо» и
К ним в отделение полиции «Китай город» приехал адвокат, однако полицейские вытолкали его из здания, сообщили в «ОВД-Инфо». Позже мужчина вновь попал в здание.
На всех задержанных оформили административные протоколы за нарушение правил проведения собраний (ч. 5 статьи 20.2 КоАП).
Ранее NEWS.ru писал, что московская мэрия заказала сотни мощных серверов для системы распознавания лиц. Они будут анализировать данные 175 тысяч видеокамер, расположенных в городе. Количество камер планируется увеличить. Их общее число должно превысить 200 тысяч.
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