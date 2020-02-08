https://static.news.ru/photo/f80774f0-4b4a-11ea-a9ac-fa163e074e61_660.jpg Катрин Ненашева Фото: katrin.nenasheva/facebook.com

Стражи порядка задержали у администрации президента четырёх активистов проекта «Следуй!». Они протестовали против системы распознавания лиц.

Одна из задержанных позвонила на горячую линию проекта «ОВД-Инфо» и рассказала подробности инцидента. Она и ещё три человека делали грим против распознавания лиц, когда их задержала полиция.

К ним в отделение полиции «Китай город» приехал адвокат, однако полицейские вытолкали его из здания, сообщили в «ОВД-Инфо». Позже мужчина вновь попал в здание.

На всех задержанных оформили административные протоколы за нарушение правил проведения собраний (ч. 5 статьи 20.2 КоАП).

Ранее NEWS.ru писал, что московская мэрия заказала сотни мощных серверов для системы распознавания лиц. Они будут анализировать данные 175 тысяч видеокамер, расположенных в городе. Количество камер планируется увеличить. Их общее число должно превысить 200 тысяч.