Адвокат подготовил иски к Ефремову от семьи погибшего в ДТП

https://static.news.ru/photo/de9a4150-bd0f-11ea-a3f1-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, будет подавать гражданские иски о возмещении вреда. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. По его словам, вдова, сын и брат покойного по-прежнему отказываются от досудебных компенсаций.

Мною подготовлены гражданские иски от потерпевших к господину Михаилу Ефремову, которые будут заявлены в своё время в суде. Мои доверители, вдова Сергея Захарова, их сын Валерий, а также брат покойного, как и заявляли изначально, не хотят никаких досудебных компенсаций, — цитирует его ТАСС.

Как отметил Добровинский, на компенсацию согласился только старший сын Захарова Виталий, который на днях был также признан потерпевшим по этому делу.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Захаров сильно пострадал, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Позже экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Ранее NEWS.ru писал, что у Михаила Ефремова на фоне переживаний «обострились болячки». Об этом заявил адвокат актёра Эльман Пашаев. По словам юриста, сейчас за артистом присматривает семья. При этом, утверждает он, Ефремов продолжает отказываться от медицинской помощи. Актёр коротает время за чтением книг и просмотром телевизора. Правда, предпочитает в основном спортивные каналы и «те, где нет новостей».