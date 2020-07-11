Адвокат потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым отрицает иск на 40 млн рублей

https://static.news.ru/photo/cdf0e710-c38f-11ea-9133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова опроверг информацию, что его подзащитные потребовали от актёра 40 млн руб.

Александр Добровинский сказал «РИА Новости», что информация не соответствует действительности. Источник ТАСС при этом сообщил, что потерпевшие будут требовать более 1 млн руб.

По данным же «Московского комсомольца», 40 млн рублей потребовали супруга, брат и два сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Якобы свои требования планировала предъявить также его «гражданская жена».

Потерпевшая сторона уже закончила ознакомление с материалами уголовного дела. По данным «МК» их вскоре передадут в прокуратуру на утверждение.

Защитник Ефремова Эльман Пашаев при этом заявил, что актёр не раз пытался связаться с семьёй погибшего для выплаты компенсации, а также высказывал желание «усыновить» детей Захарова, но получал отказ. Адвокат отметил, что потерпевшая сторона могла бы получить деньги в большем размере в результате мирных переговоров, а не в рамках уголовного дела.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет колонии.

Через несколько дней после случившегося Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего, писал NEWS.ru.