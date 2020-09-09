Адвокат оценил шансы Ефремова выйти на свободу раньше срока

https://static.news.ru/photo/dbfcef00-f276-11ea-9fe7-fa163e074e61_660.jpg Леонид Ольшанский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Леонид Ольшанский заявил, что осуждённый на восемь лет Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы раньше положенного срока. Просить об условно-досрочном освобождении можно после того, как пройдёт половина назначенного судом времени.

Он считает, что решение суда в данном случае будет, скорее всего, в пользу Ефремова. Суд учтёт, что он — многодетный отец, носит звание народного артиста и был удостоен государственных наград. Уже через год, по словам юриста, актёр может попросить перевести его в колонию-поселение.

Для этого ему нужно соблюсти три правила. Первое — соблюдать режим труда. То сеть исправно выполнять работу, которую ему доверят. Шить домашние тапочки, например, — пояснил он в интервью KP.RU.

Кроме того, по словам адвоката важно не нарушать режим содержания и участвовать в общественной жизни колонии.

Ефремов 8 июня устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Управляемый им автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулём которого находился 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. Второй участник аварии скончался от полученных травм в больнице.

Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании всё же сделал признательное заявление.

Обвинение просило назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, лишил права управления автомобилем на три года и обязал выплатить одному из потерпевших по делу — старшему сыну Захарова — 800 тысяч рублей.

Адвокат актёра Эльман Пашаев сообщил, что намерен обжаловать это решение, писал NEWS.ru.